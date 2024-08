Le parole dell'allenatore nerazzurro: "Siamo riusciti a portare via tre punti importante da una partita difficile, la squadra ha retto bene contro un avversario complicato"

Intervistato dal nostro inviato Fabio Alambi dopo la vittoria contro la Cremonese, l'allenatore dell'Inter Primavera Andrea Zanchetta ha parlato così della prestazione dei suoi: "E' una vittoria importante a livello di fiducia: ci teniamo tutti, non aver raccolto quanto di buono fatto nelle prime due ci aveva rammaricato. Siamo riusciti a portare via tre punti importante da una partita difficile, la squadra ha retto bene contro un avversario complicato. Chiediamo ai ragazzi di essere sempre intensi, di andare in avanti: ma con 35 gradi si può concedere qualcosa, ma hanno sempre avuto voglia di rubare la palla.