Inter, Zielinski sconfitto con la sua Polonia: il Portogallo vince 5-1

Il centrocampista nerazzurro è rimasto in campo per tutti i novanta minuti della sfida di UEFA Nations League

La Polonia di Piotr Zielinski è scesa in campo per il quinto match della Nations League 2024/25. Zielinski, schierato titolare e con la fascia da capitano, è rimasto in campo per tutta la gara nella sconfitta contro il Portogallo per 5-1, decisa dalle reti realizzate tutte nel secondo tempo da Leão, Ronaldo, autore di una doppietta, Fernandes, Pedro Neto, seguite dal gol di Marczuk all'88' per gli ospiti.