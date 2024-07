UFFICIALE – Canada, intervento alla tibia riuscito per Buchanan: la nota

Operazione riuscita per Tajon Buchanan . Sui social, il Canada ha fatto sapere che il giocatore dell’Inter “questa mattina a Fort Worth è stato sottoposto con successo ad intervento chirurgico per riparare la frattura della tibia.

Auguriamo a Tajon il meglio per il suo processo di recupero e non vediamo l’ora di rivederlo presto in campo”, ha scritto la federazione canadese. Ieri, racconta il giornalista di TSN Sport Matthew Scianitti, l'interista ha ricevuto la visita di alcuni compagni e del ct Jesse Marsch, che giovedì lo aspetta nell'hotel dove alloggia la squadra. Nel caso in cui il Canada dovesse andare avanti in Copa America, l'ex Bruges, stando al selezionatore, viaggerà con la squadra verso New York/New Jersey.