Da quella delusione proprio contro Pioli, è nato il nuovo Inzaghi che tatticamente ha preso le distanze da Conte, evolvendo il 3-5-2 abbastanza bloccato e difensivo in un sistema offensivo e di manovra: un regista a tutto campo (Calhanoglu), un difensore che si sgancia per non perdere un uomo in mezzo (più spesso Bastoni), una mediana rotante con tre play (anche Micki e Barella). Mediaticamente è un altro Inzaghi, consapevole di essere in un club top. Inzaghi era geniale nella preparazione delle partite: gli mancava la visione a lungo raggio, strategica. Gliel’ha data la Champions persa con il City ma psicologicamente vinta. Oggi Inzaghi è un top. Ha vinto lo scudetto, è cresciuto con l’Inter.

Inter e Arsenal hanno gli stessi punti (7). I nerazzurri hanno fatto pari con il City e sconfitto Stella Rossa e Young Boys. In campionato inseguono il Napoli ma c’è affollamento. Fermati dall’Atalanta, i Gunners hanno superato Psg e Shakhtar. Dalle statistiche di Champions pare un Arsenal diverso, che non fa possesso (47,7%), segna poco (3 gol) e tira poco (26 contro i 47 dell’Inter). Anche in Premier non è City-Arsenal. Oggi Inzaghi e Arteta sembrano avere una cosa in comune, un discreto turnover, come se avessero scelto il campionato o pensassero che Napoli e Chelsea siano più complicate del big match di stasera. Vediamo cosa ne pensa la Champions.