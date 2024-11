"L’Inter ha vinto cinque delle ultime sei gare di Serie A e va in gol da 28 partite di fila in casa in Serie A: nei cinque maggiori campionati europei, soltanto Barcellona (29) e Lille (30) vantano una striscia aperta più lunga di gare interne consecutive con reti all’attivo rispetto alla squadra nerazzurra. Il gioco corale e la manovra fluida sono le armi più letali dei nerazzurri: l’Inter è la squadra che ha segnato più reti in questa Serie A in seguito ad azioni di 10 o più passaggi: quattro", analizza il sito ufficiale dell'Inter.