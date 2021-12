Inzaghi: “Calhanoglu è il nostro Luis Alberto. Eriksen? Sono convinto che…”

Hakan Calhanoglu ha alzato il livello del suo rendimento negli ultimi due mesi, diventando un giocatore determinante

«Credo che il suo ruolo sia quello di mezzala, è quello a lui più congeniale. Hakan ha quantità e qualità e riesce ad abbinarle. Se è il nostro Luis Alberto? Dico di sì, hanno molte cose in comune. E per la verità nel mio modo di giocare avrebbe fatto molto bene anche uno come Eriksen, ne sono convinto».