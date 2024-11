Fabio Caressa, a Radio Dee Jay , ha risposto alla domanda sull'Inter di un radio ascoltatore che gli aveva chiesto se può fare a meno di Thuram in questo momento. «No, secondo me in questo momento non può farne a meno», ha risposto il telecronista. E quando gli hanno chiesto un pronostico su Fiorentina-Inter ha risposto: «Dico 2». Per Zazzaroni, suo co-conduttore nella trasmissione, il pronostico è "x-2".

Caressa ha anche risposto ad un'altra domanda sull'Inter: «Il prossimo allenatore dell'Inter? Secondo me Inzaghi farà grandi cose in questa stagione e per me l'Inter può arrivare alla grande in Champions League, è tra le più equilibrate secondo me. Per me la finale è Inter-Barcellona», ha detto il giornalista sul percorso del tecnico nerazzurro e su quello che la sua squadra sta facendo in Coppa.