Dopo aver gestito al meglio le forze dell'Inter e averla condotta al vertice in Champions League e in campionato, ora Simone Inzaghi vuole una conferma da scudetto di fronte ad Antonio Conte, colui di cui ha preso il posto sulla panchina nerazzurra nel 2021. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Inzaghi finora è stato un giocatore abilissimo: da quando Conte ha messo il muso davanti, il tecnico nerazzurro ha pianificato la grande rincorsa, ruotando uomini e risorse tra Italia ed Europa, recuperando per strada i gol di Lautaro e aggiustando le crepe in difesa (l’Inter non prende gol da tre partite tra campionato e Champions)".