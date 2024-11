Inter-Lipsia, guardando la classifica, è gara meno insidiosa di quanto avremmo immaginato a inizio stagione. Perché inevitabilmente qualcosa non ha funzionato in casa Red Bull, ma non per questo bisogna sottovalutare l'avversario. Lo sa bene Simone Inzaghi, come sottolinea il Corriere della Sera. Perché l'allenatore nerazzurro ha già pagato a caro prezzo in passato una sfida contro Marco Rose: "Simone Inzaghi non si fida di un avversario che esprime ben altri valori rispetto alla sua classifica e di un tecnico che in Salisburgo-Lazio, quarti di Europa League di sei anni fa, gli fece vivere una delle sue più cocenti delusioni"