Inter, Inzaghi teme l’effetto domino: altri big seguiranno l’esempio di Lukaku?

Il tecnico nerazzurro è preoccupato: la cessione del bomber belga potrebbe avere altre conseguenze sul gruppo

Simone Inzaghi non si aspettava di certo tutto questo: l'ex tecnico della Lazio, dopo aver sposato il progetto Inter, era stato rassicurato sul fatto che la squadra campione d'Italia non sarebbe stata smantellata, e che l'unico sacrificio sarebbe stato Hakimi. Oggi, con la possibilità sempre più concreta che Lukaku vada al Chelsea , lo scenario è molto diverso. La paura, secondo il Corriere dello Sport, è che l'addio del bomber belga possa avere molte altre spiacevoli conseguenze:

"A chiedere chiarezza entro pochi giorni su Lukaku e rinforzi tempestivi non ci sono solo i tifosi sui social e con gli striscioni, ma soprattutto il tecnico ex Lazio che ha scommesso sull'Inter, lasciando dopo 22 anni la Lazio, e che adesso si trova spiazzato. Ha fatto presente che gli erano state fatte delle promesse e ora spera che siano mantenute. Indipendentemente da come andrà a finire la vicenda del belga. L'addio dell'ex United nello spogliatoio dovrà essere gestito con attenzione perché è facile immaginare che il "colpo" sarà forte e che altri punteranno a seguirlo. Su tutti Lautaro Martinez che per ora non ha proposte allettanti. Alla fine del mercato sarà tranquillizzato con un rinnovo di contratto importante? Lo stesso sarà fatto con Barella, Brozovic e De Vrij? Pur tenendo presenti i tagli al monte ingaggi imposti da Suning, qualche scontento andrà accontentato".