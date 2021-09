Inter, Inzaghi mai partito così bene: ora 3pt con la Samp per eguagliare Conte

Simone Inzaghi non era mai partito con due vittorie nelle prime due giornate di campionato. Lo ha fatto all'Inter

Simone Inzaghi non era mai partito con due vittorie nelle prime due giornate di campionato. Lo ha fatto all'Inter, dove sembra essersi subito ambientato alla grande. Ora, il tecnico insegue il successo anche a Genova contro la Sampdoria per migliorare il suo primato ed eguagliare il primo anno di Conte in nerazzurro:

"Dall'inizio della sua breve avventura in panchina, Inzaghi non era mai partito facendo il pieno di punti nei primi 180'. Al massimo era arrivato a quota 4 nel 2017-18 e nel 2019-20. Di conseguenza, se alla ripresa del campionato, a Genova contro la Sampdoria, farà bottino pieno, stabilirà un altro primato personale (l'attuale è 7 punti nel 2017-18) e non sarà da meno rispetto al suo predecessore che, nella prima delle due annate alla Pinetina, fece tris di affermazioni contro Lecce, Cagliari e Udinese. Simone, come l'esordiente Conte, non è stato certo ostacolato dal calendario che gli metterà di fronte una delle sette sorelle solo alla sesta giornata (l'Atalanta) e sta sfruttando il vantaggio".