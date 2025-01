Per Simone Inzaghi la trasferta a Praga non è una novità: il tecnico dell'Inter affrontò proprio lo Sparta nel 2003, da calciatore, quando ancora indossava la maglia della Lazio. Una sfida rimasta famosa per un acceso diverbio con Roberto Mancini, ai tempi suo allenatore. Il motivo? Una richiesta tattica non digerita.

"Oggi devi sacrificarti – gli disse il Mancio, davanti a tutti -, farai l'esterno del 4-3-3. Va bene?". "No, non va bene. Non ci ho mai giocato, non me la sento", la replica di Inzaghi. A fine partita la questione non fu affatto archiviata. "Sono molto arrabbiato con chi è entrato nella ripresa – sentenziò il Mancio -, chi entra deve dare l'anima. Chi non ce l'ha può farsi da parte". Simone decise di rispondere: "Dissento da ciò che ha detto il mister. Non è giusto prendersela con me. Ho sempre dato l'anima per la Lazio".