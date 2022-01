Inter, la Lazio la svolta stagionale: le mosse di Inzaghi per una solidità imprescindibile

Il tecnico dopo la sconfitta dell'andata contro la Lazio ha messo a punto alcuni accorgimenti per l'Inter risultati poi decisivi

"L’Inter che mira a proseguire la corsa solitaria in vetta alla classifica, magari aumentando anche il vantaggio accumulato sui diretti inseguitori, ritrova sul suo percorso quella Lazio contro cui finora è arrivato l’unico k.o. stagionale, lo scorso 16 ottobre all’Olimpico. Lo fa con l’animo di chi punta a prendersi una rivincita per scacciare quel sapore amaro lasciato da una serata maledetta. Ma anche con la consapevolezza e la convinzione di chi da quella delusione ha appreso la lezione, trovando la chiave per fare il salto di qualità. La sfida di San Siro è la migliore occasione per rimpinguare la classifica e alimentare morale e autostima in un colpo solo", spiega Gazzetta.it.