"Avanti con turn-over e rotazioni. L'Inter non ne può fare a meno per riuscire a tenere botta sia sul fronte italiano sia su quello europeo. Peraltro, sono i fatti a dimostrarlo. E l’ultimo esempio è quello di Barella, che si è “distratto” la coscia destra dopo aver messo insieme due match ad alto dispendio di energie fisiche e mentali come quelli contro Manchester City e Milan". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al piano di Inzaghi su come gestire la squadra in vista dei prossimi impegni.

L'infortunio di Barella (ne avrà per quasi un mese) spiana la strada a Frattesi ma anche Zielinski avrà sempre più minutaggio, considerando il fatto anche Mkhitaryan non sembra in forma brillante. "Tuttavia, al di là delle necessità specifiche, i cambi non possono riguardare un unico reparto. Inzaghi avrà bisogno di forze fresche anche in difesa e in attacco. Inevitabile, quindi, pensare a Taremi e Bisseck. Anche loro, al pari di Zielinski, erano in campo all’Etihad. E pure loro hanno contribuito a “costruire” quella che, considerato il valore dell’avversario e il palcoscenico, è stata probabilmente la migliore prestazione dell’Inter di questo primo scorcio di stagione", aggiunge poi il CorSport che non esclude poi la presenza di Taremi dal 1' con l'Udinese e la probabile panchina di uno tra Lautaro e Thuram.