Una grande Inter esce indenne dall'Etihad Stadium. E non è stata una partita in cui i nerazzurri si sono chiusi prendendo pallonate, anzi la squadra di Inzaghi per 70' ha ribattuto colpo su colpo e sarebbe anche potuta passare in vantaggio.

"L’Inter nel suo insieme è stata, a tratti, quasi meravigliosa. A tratti, perché il tecnico può di nuovo mordersi le mani per le occasioni sciupate davanti ad Ederson. Ciò che conta, però, è che dentro a questo pareggio Inzaghi ha trovato le conferme che cercava, già con i cambi di formazione a inizio partita: la squadra è profonda per giocarsela su due competizioni e in Champions non tremerà mai di fronte a nessun rivale. Anche se “disperato” per certi errori, soprattutto per quello dell’armeno, Simone è andato comunque a letto sereno: ripartirà solo oggi da Manchester visti i lavori notturni nell’aeroporto cittadino, poi sarà testa solo per il Milan", scrive La Gazzetta dello Sport.