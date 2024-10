ROTAZIONI

"Per aver un quadro sulla gestione delle prossime partite vanno analizzate le sfide contro Monza, Manchester City, Udinese e Stella Rossa. All’U-Power Stadion Inzaghi ha risparmiato Calhanoglu, Bastoni, Barella e Acerbi. In Inghilterra ha lanciato Bisseck, Zielinski e Taremi, più Carlos Augusto al posto dell’infortunato Dimarco. A Udinese, invece, ha puntato su Frattesi a centrocampo e Bisseck in difesa, salvo poi schierare Taremi, Carlos Augusto, Dumfries, Zielinski e De Vrij contro la Stella Rossa. Indizi in vista del prossimo undici contro i giallorossi. All'Olimpico dovrebbe tornare Barella dall’inizio, mentre a Berna, con lo Young Boys, potrebbe giocare Taremi dal 1’. L’iraniano si è rivelato una pedina utile. Nell’ultimo turno di Champions ha realizzato due assist e segnato il primo gol in nerazzurro su rigore. Fin qui ha giocato entrambe le gare della grande coppa dall’inizio. Può fare anche la terza".