"Nelle prime 3 giornate di campionato, Inzaghi ha scelto in partenza sempre gli stessi giocatori, con le uniche eccezioni di Bisseck a Genova e di Taremi col Lecce. Tre formazioni sostanzialmente identiche: la certificazione che oggi per il tecnico, l’Inter migliore resta quella che ha vinto lo scudetto a maggio. Di quella si fida, in quella crede e i risultati gli hanno dato ragione. Molti dicono che Inzaghi alleni due squadre in una. Ma Inzaghi non allena due Inter o nei fatti dimostra di non crederlo. Ha valide alternative, ma quando a inizio preparazione si è fatto male Taremi, Inzaghi ha telefonato a Thuram, chiedendogli di rientrare in anticipo dalle vacanze perché ci sarebbe stato bisogno di lui, fin dall’avvio di stagione (...)".