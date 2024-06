Il difensore dell'Inter sarà regolarmente in campo dal primo minuto contro la Svizzera: al suo fianco Mancini

Poche ore al calcio di inizio di Svizzera-Italia, primo ottavo di finale di Euro 2024. Sciolti gli ultimi dubbi di formazione in casa azzurra: secondo Sky Sport, Alessandro Bastoni sarà regolarmente al centro della difesa, con al suo fianco il romanista Mancini. Confermate le altre indiscrezioni della vigilia, con il ritorno al 4-3-3 e la chance da titolare per Fagioli in cabina di regia.