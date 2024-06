Al termine della brutta sconfitta con la Svizzera, Fabio Caressa ha analizzato l'Europeo dell'Italia che si è fermata agli ottavi di finale. Il giornalista non usa giri di parole, quello degli azzurri è stato un fallimento. "O sono importanti gli allenatori non sono importanti. Se la squadra in campo si comporta in un certo modo, c'è un responsabile oppure non c'è un responsabile. O gli allenatori contano? Allora la responsabilità è degli allenatori, oppure gli allenatori contano meno di quanto stiamo dicendo da tre anni in Italia, allora è un altro discorso".