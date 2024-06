Uno dei dubbi di formazione dell'Italia in vista del match contro la Croazia riguarda Federico Dimarco: l'esterno sinistro dell'Inter ha rimediato un lieve infortunio al polpaccio destro che lo ha costretto a saltare la seduta di ieri, ma non è ancora detto che dovrà saltare la prossima gara. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle sue condizioni:

"La notizia principale riguarda lo stop di Dimarco. Cure fisioterapiche. L'esterno interista non si è allenato per un trauma al polpaccio riportato con la Spagna. Lucio, nella notte di Gelsenkirchen, si è rimproverato di aver confermato l'undici base impiegato con l'Albania. Serviva un recupero più lungo per alcuni azzurri. Ecco perché Dimarco non va considerato fuori dalla partita. Spende molto, Inzaghi è abituato a sostituirlo dopo 60-70 minuti. Un giorno di riposo supplementare di riposo potrebbe consentirgli di recuperare. La risposta questa mattina dal campo. Ieri lo ha sostituito Cambiaso. Un'altra possibilità è legata a Darmian. La scelta dei terzini va pesata bene. Di Lorenzo sembrava ancora titolare sulla fascia destra, Lucio non molla i suoi fedelissimi nella battaglia decisiva. Il jolly interista sarebbe candidato anche per la fascia destra".