Italia, la formazione ufficiale contro Israele: la scelta su Dimarco e Frattesi

L'Italia torna in campo per affrontare Israele nella seconda partita di Nations League. È arrivata la formazione ufficiale degli Azzurri.

Maglia da titolare per Frattesi in mezzo al campo così come Dimarco è confermato sulla fascia sinistra, c'è Bastoni in difesa. In attacco c'è Kean accanto a Raspadori. Confermata l'esclusione di Lorenzo Pellegrini ma ufficialmente il capitano della Roma è a disposizione del ct Luciano Spalletti e va in panchina nonostante il problema fisico accusato contro la Francia.