L’eliminazione da Euro 2024 per mano della Svizzera rischia di pesare in casa Italia. Uscita agli ottavi, la Nazionale rischia di crollare nel ranking FIFA e finire fuori dalle prime 10.

Nel primo aggiornamento della graduatoria dopo il successo di tre anni fa, gli Azzurri potevano vantare il quinto posto in classifica e una distanza ridotta da Inghilterra e Francia. Come riferisce Calcio & Finanza oggi si ritrovano al nono posto, con la permanenza in top 10 che dipenderà molto dai risultati a EURO 2024 e da quelli in Copa America delle inseguitrici: Colombia, Germania e Uruguay su tutte.