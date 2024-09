"L’Italia sta prendendo forma: confermato Calafiori in difesa, Tonali con Frattesi in mezzo al campo, Cambiaso e Dimarco sulle fasce, mentre in attacco, a fianco di Retegui, dovrebbe giocare Raspadori. Gatti insidia Di Lorenzo, Buongiorno è pronto se Bastoni accusasse qualche fastidio, Ricci e Fagioli sono in concorrenza come prima dell’Europeo. Ma non è una questione solo di uomini. Conta l’atteggiamento, la voglia, l’entusiasmo: il vero esame, per una volta, non è vincere, ma ritrovare l’anima. E non vergognarci più. Servirà a capire anche se il nuovo Spalletti ha imboccato la strada giusta", riporta il Corriere della Sera.