Ci può descrivere questa partita? Per come si erano messe le cose con l'espulsione è un buon risultato?

"La descrizione è che ci sono degli episodi che buttano all'aria delle partite. Bisogna essere bravi da saper direzionare anche quegli episodi, a volte non è possibile come stasera. Quello che è la descrizione della gara è il dispiacere dei ragazzi negli spogliatoi per non aver vinto la partita. Si è visto che erano consapevoli che ce la potevano fare a ottenere un'altra vittoria e che ci sia entrata di mezzo un po' di sfortuna. Questo attaccamento che hanno fatto vedere con il dispiacere è fondamentale. La partita è stata fatta bene anche in dieci".