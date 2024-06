Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sulla Bosnia in amichevole: "Siamo andati tante volte davanti al portiere, ed è difficile contro una squadra che gioca così chiusa, ci è mancata però un po' di qualità. Abbiamo perso un paio di palle, loro ci hanno creato problemi e così si va ad annacquare tutta la partita. Doppio play? E' andato molto bene l'esperimento, sono molto soddisfatto. Scamacca? E' stato sfortunato, il portiere gli ha fatto un paio di interventi veramente importanti. E' sulla strada corretta per diventare quel giocatore completo che non ha troppe pause.