Italia, telefonata notturna di Spalletti al giornalista attaccato in conferenza

L'1-1 in Italia-Croazia ha permesso agli azzurri di accedere al turno successivo di Euro2024 e a Luciano Spalletti di togliersi qualche sassolino. Il commissario tecnico in conferenza stampa si è anche scagliato contro chi gli ha dato l'impressione di aver raccolto spifferi dallo spogliatoio. A questo è legato il retroscena riportato oggi da Repubblica:

"Il pareggio di Zaccagni ha indotto Spalletti allo sfogo. La sola idea che lo si potesse catalogare come difensivista lo ha indignato in diretta tv. E quella che la formazione potesse essere frutto di un patto con la squadra, e non di un confronto tattico nel rispetto dei ruoli, lo ha offeso in conferenza stampa, fino a spingerlo a dubitare che qualche calciatore potesse avere rotto il segreto dello spogliatoio e ad attaccare un giornalista, al quale ha poi chiesto scusa con una telefonata notturna".