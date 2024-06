Dopo aver giocato nella squadra di Aielo de Malferit, nel 2009, a 15 anni diventa una calciatrice del Valencia. Sono anni di crescita personale e professionale, di ambizioni crescenti e sogni illimitati. Resterà nove stagioni in cui totalizza 247 presenze mettendo a segno sette reti. Nella stagione 2018-19 passa al Levante in cui giocherà per due anni prima di firmare con il Real Madrid. Con le Merengues si consacra definitivamente, diventando il capitano e dimostrando tutta la sua leadership. In 4 stagioni a Madrid con 137 presenze e 3 reti diventa uno dei perni imprescindibili.