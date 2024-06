È arrivato il tweet di De Laurentiis su Conte, come giudica questa scelta?

“Questo è l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del Napoli. Da un lato vede uno degli allenatori più bravi al mondo raccogliere una sfida enorme per Napoli e per lo stesso Conte. Dopo l’anno orribile vissuto dagli azzurri è chiaro che la scelta di De Laurentiis sia una scelta felice, ricaduta su un tecnico che se potrà lavorare come è abituato a fare potrà ridare al pubblico napoletano quelle soddisfazioni assaporate dodici mesi fa. Ora bisogna vedere le mosse sul mercato, Osimhen dovrebbe partire, sappiamo che Conte ha comunicato di non voler cedere Kvaratskhelia, Lobotka e l’ossatura del Napoli campione d’Italia”.