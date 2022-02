Jacobelli: “Non esiste che la Russia partecipi ai Mondiali. Lo sport non resti indifferente”

La FIFA e le istituzioni del calcio e dello sport devono prendere posizione netta al più presto contro la Russia e l'invasione dell'Ucraina

"Gli atleti e i tifosi non c'entrano nulla con quel criminale che ha aggredito l'Ucraina. Non sta né in cielo né in terra che la Russia possa partecipare ai mondiali. Sta facendo bene tutto lo sport a prendere posizione, non può rimanere indifferente. La Gazprom ha versato 300 milioni di euro nelle casse della UEFA. C'è un momento in cui bisogna decidere da quale parte stare. Il bombardamento di Kiev testimonia, qualora ce ne fosse bisogno, la terribile crudeltà di questa invasione".