Jacobelli: “L’Inter vorrebbe chiudere questo acquisto. Brozovic? C’è fiducia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore di TuttoSport Xavier Jacobelli ha parlato così del mercato dell'Inter

"Kostic? L'Inter ci punta e vorrebbe portarlo a casa entro la fine della sessione invernale. In più c'è Luiz Felipe, il difensore della Lazio sappiamo quanto sia stimato da Inzaghi ma potrà arrivare a Milano a giugno solo se non dovesse rinnovare il suo contratto. E c'è fiducia ottimismo per il rinnovo di Brozovic".