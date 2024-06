Le parole del noto giornalista a proposito della nazionale azzurra che andrà in Germania per difendere il titolo Europeo

“Come tutte le amichevoli propedeutiche all’Europeo hanno fornito indicazioni preziose a Spalletti, soprattutto quella con la Bosnia per capire l’importanza in avanti di Scammacca. È evidente che questa squadra è al 70% della condizione. Il lavoro è stato fatto per arrivare proprio alla competizione al massimo. Il fatto che arriviamo come non favorita aiuta sicuramente perché è una condizione che ci ha sempre giovato”.