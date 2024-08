Le parole del giornalista: "C'è attenzione nei confronti di una Juve che sta cambiando tutto. Non rammento una sessione estiva con 9 giocatori in uscita"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così del mercato delle big di Serie A: "L'Inter si è portata avanti col lavoro con Martinez, Zielinski e Taremi. C'è attenzione nei confronti di una Juve che sta cambiando tutto. Non rammento una sessione estiva con 9 giocatori in uscita. Il tempo passa, qui vedremo la bravura di Giuntoli, perché non sarà facile far uscire alcuni giocatori e poi sostituirli".