Il Milan ha un problema all’interno del proprio spogliatoio?

“L’ultima vittoria del Milan risale al ventisette Settembre contro il Lecce e ricorderete gli elogi a Fonseca, portato dalle stalle alle stelle. Ora sta accadendo il contrario in un mondo del calcio che non conosce più l’equilibrio. Lo stesso vale per Juric, dato che a Roma si parla già di un possibile ritorno De Rossi. Il Milan non è di certo in fondo alla classifica, ma è sesto in un campionato molto equilibrato. Ciò che si impone nel Milan più che altro è un intervento della società, perché l’episodio dei rigoristi fa il paio con quanto accade in Lazio-Milan con Leao e Theo distanti dal resto del gruppo. Al Milan ci sono delle situazioni che restituiscono un’immagine di disordine”.