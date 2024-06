Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli commenta la scelta di Oaktree di nominare Beppe Marotta come nuovo presidente dell'Inter. "Penso che Oaktree non sbagli una mossa. Marotta è un'altra scelta indicativa di assicurare la continuità di gestione. Nessuno meglio di lui meritava questo riconoscimento, per i risultati ottenuti nel periodo più delicato per Suning. Sappiamo quanto abbia fatto Marotta in questi 5 anni e mezzo a livello sportivo. Se aggiungiamo poi i colpi di mercato, direi che questa nomina da una parte è il riconoscimento del suo lavoro e la conferma del fondo americano di garantire quella solidità che gli permetta nuovi successi. Ed è importante anche la conferma di Antonello".

Quale la qualità migliore di Marotta?

"Parlare di una qualità è riduttivo. E' un dirigente che ha lavorato molto bene nella sua carriera. Ha fatto benissimo in tante altre piazze, come la Juventus. Molti problemi dei bianconeri derivano da quell'addio che c'è stato. E' evidente che la decisione di Oaktree vada nella direzione di una continuità di gestione premiata dai risultati e dal lavoro di squadra, che sta permettendo non solo di avere successi ma anche un risanamento di bilancio lungo ma che va avanti. Cosa mi aspetto ora? Un'Inter vincente, anche in campo internazionale. E' una squadra che se le concorrenti in Serie A potrebbe confermare il suo dominio anche l'anno scorso. Zielinski e Taremi sono rinforzi che vanno nell'ottica giusta anche in chiave europea".