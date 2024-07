Jair compie oggi 84 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

Nato il 9 luglio 1940 a Santo André, in Brasile, Jair ha giocato nove stagioni in nerazzurro, lasciando l'Italia nel 1972

Velocità, tecnica e classe: caratteristiche di un giocatore unico, che ha segnato un'epoca leggendaria della storia dell'Inter. Jair da Costa era il numero 7 della Grande Inter: imprendibile sulla fascia destra, con le sue accelerazioni è stato uno degli elementi più importanti della squadra di Helenio Herrera. Nato il 9 luglio 1940 a Santo André, in Brasile, Jair ha giocato nove stagioni in nerazzurro, lasciando l'Italia nel 1972: in questo periodo il brasiliano ha collezionato 260 presenze con l'Inter, segnando anche 69 gol e vincendo otto trofei, quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.