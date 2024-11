Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, l'ex calciatore bianconero Robert Jarni ha parlato così della possibilità che la Juventus scucisca lo scudetto all'Inter: "Tutto è possibile, la Juve è una squadra forte e ambiziosa. Poi un club così importante non può non continuare a vincere lo scudetto per tanti anni, immagino che nell'ambiente ci sia grande fame e voglia di tornare lì in vetta. Quando arrivai a Torino la situazione era più o meno la stessa, perché il titolo non arrivava da nove anni e riuscimmo a vincerlo al termine di un grande cammino".