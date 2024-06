"Crediamo in ciò che facciamo". Parola di Jorginho, uno degli eroi azzurri durante la cavalcata trionfale a Euro 2020, che parla al sito dell'Uefa in una intervista pubblicata nel giorno del primo allenamento dell'Italia a Iserlohn, quartier generale degli azzurri per gli Europei in Germania. Jorginho si è ripreso le chiavi del centrocampo di Luciano Spalletti dopo un periodo complicato, dovuto anche a una serie di importanti rigore falliti.

Lui, però, non ha mai avuto dubbi sul fatto che sarebbe stato tra i protagonisti anche agli Europei in Germania. "No. Onestamente non mi è mai passato per la mente. Credo sempre in quello che faccio. Conosco il mio valore. Avevo bisogno di una possibilità. Ho lavorato duro per ottenerla. Se lavori tanto e metti al primo posto il gruppo e la squadra, penso che possano succedere cose belle. Credo che questa sia la mentalità giusta per tutti noi".