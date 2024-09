Julio Cesar compie 45 anni, l’Inter: “Voli indimenticabili, riflessi fulminei”

"Voli indimenticabili, riflessi fulminei e tantissima personalità. Julio Cesar Soares Espíndola è stato uno dei portieri più vincenti e amati della storia nerazzurra. Arrivato all'Inter nel 2005, in poco tempo si è fatto conoscere ed apprezzare dai tifosi interisti, fino a diventare l' Acchiappasogni , il supereroe in grado di difendere la porta nerazzurra da ogni pericolo".

"Portiere esplosivo, tra i migliori della sua generazione, in sette anni Julio Cesar ha collezionato 300 presenze con la maglia dell'Inter vincendo 14 trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. La sua classe e la sua passione gli hanno consentito di entrare nella Hall of Fame dell’Inter nell'edizione del 2020. Nato il 3 settembre 1979, oggi Julio Cesar compie 45 anni e riceve gli auguri del Club e dei tifosi nerazzurri". È il messaggio di auguri dell'Inter all'ex portiere brasiliano che oggi compie 45 anni.