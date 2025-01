Francesco Calvo, managing director revenue and football development della Juventus, ha parlato in occasione del SFS Football Summit in corso di svolgimento a Riyad: "La globalizzazione del calcio è importante per tutti i calciatori, per crescere sono aumentate le competizioni. Nel 2019 abbiamo aperto un ufficio in Hong Kong, per cercare di capire i possibili obiettivi in Asia, adesso è un ufficio di otto persone. Lo faremo anche in Arabia Saudita, crediamo che gli investimenti centrali e la passione per il calcio siano qui".