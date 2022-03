Juventus-Spezia 1-0, risultato finale: Allegri vince, ma quanta sofferenza

I bianconeri consolidano la classifica e allungano sull'Atalanta sconfitta ieri pomeriggio a Roma ma con una partita in meno

Basta un gol di Morata nel primo tempo alla Juventus per battere lo Spezia e allungare la striscia positiva. I bianconeri di Allegri si avvicinano ulteriormente a Napoli e Milan, in attesa dello scontro diretto in programma questa sera, la squadra di Thiago Motta ha venduto cara la pelle. Ancora brutta da vedere e spesso in difficoltà, ma comunque solida, la Juventus è riuscita a mettere altro fieno in cascina.