Juventus, le condizioni di Vlahovic preoccupano: salta anche il Napoli?

"È previsto che Vlahovic non riesca a rientrare per i match contro Cremonese, Udinese e perfino il Napoli il prossimo 13 gennaio, chiudendo quasi in anticipo il suo girone d'andata. Da verificare se l'attaccante classe 2000 ce la farà a rientrare in tempo per la gara con il Monza", si legge.