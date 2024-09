Se il Milan continuerà a giocare come ha fatto contro l'Inter ci sono buone prospettive per il campionato. Si è vista una squadra che lottava per il risultato, con un atteggiamento diverso e molto buono: è quello che vogliamo vedere, un Milan competitivo. Leao? È un giocatore che mi piace tantissimo, ha forza, qualità e tecnica. Bisogna sostenerlo, può aiutare tanto questo Milan: gli auguro che possa vincere tante cose. Gabbia? Ha fatto un gran gol, può aiutare anche la Nazionale italiana. Speriamo, un altro calciatore del Milan in azzurro".