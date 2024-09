L'attaccante senegalese, oggi in forza al Sivasspor, ricorda con qualche rimpianto la sua esperienza in nerazzurro

La sua esperienza all'Inter è durata solamente una stagione, e gli infortuni hanno inciso parecchio sul suo rendimento. Keita Balde, attaccante senegalese oggi in forza al Sivasspor, ai microfoni di Radio Laziale non nasconde qualche rimpianto: "Mi è mancata continuità in una squadra fissa come alla Lazio, sono andato a Monaco e poi dopo un anno sono andato all'Inter.

Non ho avuto modo di avere continuità. Qualche infortunio nei momenti sbagliati soprattutto all'Inter mi hanno fermato. L'ambiente familiare alla Lazio non l'ho più trovato da nessuna parte. Per il tipo di carattere che ho mi servono dei posti come la Lazio per rendere al meglio".