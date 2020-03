L’Anderlecht chiede taglio agli stipendi. Squadra dice no. Il gesto di Kompany è unico

Anche l’Anderlecht è alle prese con la discussione sulla riduzione degli stipendi ai calciatori. I campionati sono fermi causa coronavirus e i club necessitano di risparmiare e chiedono una mano alla squadra.

Lo ha fatto anche il club belga, ma non ha trovato i suoi calciatori d’accordo. E così, da quanto raccontano in Belgio, il difensore Vincent Kompany, si sarebbe offerto di pagare di tasca sua gli stipendi dei compagni che non accettano il taglio di una mensilità proposto dal loro club.

Coprirebbe lui le spese per chi non aderisce al piano societario ed è una sua scelta personale.

(Fonte: hln.be)