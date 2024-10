Le parole del Presidente del Senato a proposito della sua fede nerazzurra ribadita con forza anche oggi in Senato

"L''interismo è uno strumento per superare le differenze sociali, di età, generazionali": lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo nella sala Nassirya di palazzo Madama alla presentazione del libro "Inter seconda stella" di Fabrizio Biasin.

Per La Russa "l'unico argomento sentito con i figli è l'amore per una squadra di calcio. Sicuramente l'amore per l'Inter supera le generazioni e compie il miracolo che padri e figli la pensino nella stessa identica maniera e vadano insieme allo stadio. Un figlio nove volte su dieci ha lo stesso tifo del padre", ha concluso.