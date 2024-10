"Finalmente hanno vinto un derby... ma qual è la differenza con noi? Che dopo avere vinto il derby non hanno più vinto". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, tifoso nerazzurro, durante la presentazione a Palazzo Madama del libro di Fabrizio Biasin 'Inter seconda stella'.

"Per vincere contro di noi - aggiunge - devono trovare un'Inter scarica". "Dopo aver letto questo libro mi sono sentito più interista - prosegue - E sentirsi più interisti di quanto siamo già, è un'impresa titanica". "L'interismo è un modo per appianare le distanze - conclude - sociali, di età, generazionali. L'amore per l'Inter compie il miracolo che padre e figlio la pensino allo stesso modo".