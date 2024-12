"Si tratta di un torneo con 4 livelli, Gold, Star, Blue e Union, aperto a 96 club di 55 Paesi che si qualificheranno annualmente in funzione dei risultati ottenuti nei rispettivi campionati. Le competizioni attuali offrono troppe partite che non sono attraenti per lo spettatore. Per superare questo problema la Unify League divide la massima competizione in due livelli, Star e Gold, garantendo competitività alta, partite emozionanti e risultati più imprevedibili. Verrà anche recuperata una parte tradizionale del calcio, ovvero il fatto di giocare partite in casa e fuori contro lo stesso avversario”.