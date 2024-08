Lilian Laslandes, attaccante francese tra i migliori della fine degli anni ’90, ha parlato a Sky Sport. L’ex attaccante di Auxerre e Bordeaux, 127 gol in Ligue 1, ha trattato vari argomenti inerenti alla sua Francia e alla Serie A, tra cui Marcus Thuram, attaccante dell’Inter.

“Bisogna sottolineare che Marcus ha più fiducia all'Inter che quando indossa la maglia della nazionale. Ma è normale perché con il club si allena tutti i giorni con gli stessi compagni. Questo per un attaccante di livello è fondamentale, perché poi diventa più semplice acquisire gli automatismi. Il suo inizio di stagione è stato ottimo, gli consiglio di continuare ad ignorare quello che si è detto su di lui in Francia. Sono appena due anni che viene convocato in nazionale e sono convinto che il momento della svolta è un questione di tempo. Capocannoniere? Che punti ai 15 gol, ma è fattibile".