Laudisa: “Il Napoli dovrà abbassare i costi e risparmiare sugli stipendi. Tre big in uscita”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del mercato del Napoli

“Osimhen? Se arriva un’offerta allettante, bisogna mettersi nei panni della società che ha a che fare con il giocatore è che magari vuole andar via. Andando a ritroso nel mercato, ci sono stati almeno 2 anni in cui De Laurentiis avrebbe preferito vendere calciatori che poi sono rimasti e il prossimo mercato sarà figlio di rinunce e lussi che si è permesso nelle stagioni precedenti quando ha confermato tutti cercando lo scudetto. Il Napoli dovrà abbassare i costi e quindi risparmiare negli stipendi e questo comporterà delle cessioni e Osimhen è il calciatore più appetito. Zielinski e Fabian Ruiz sono per quanto importanti, ma non tra gli obiettivi dei grandi club europei".