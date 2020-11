C’è anche il nome di Lautaro Martinez nella lista dei convocati del ct argentino Scaloni per i prossimi impegni di qualificazione al Mondiale 2022 della Seleccion contro Paraguay e Perù, in programma il 12 e il 17 novembre: l’attaccante dell’Inter volerà in Sudamerica una volta conclusa la sfida di campionato contro l’Atalanta.